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«Он дал нам все шансы на победу». Нападающий «Каролины» Ахо — об игре Кочеткова

«Он дал нам все шансы на победу». Нападающий «Каролины» Ахо — об игре Кочеткова
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо оценил игру российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова в дебютном для голкипера матче нынешнего Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Он дал нам все шансы на победу. От вратаря нельзя требовать большего. Кочетков сделал хорошие сейвы и выглядел очень уверенно. Вероятно, это не самая лёгкая встреча для него, но Пётр провёл отличную игру», — приводит слова Ахо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в сегодняшней игре 24-летний Кочетков отметился 22 сейвами.

В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

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