«Хлебушек сказал слово в раздевалке, а потом и на льду». Трочек о победной шайбе Панарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек высказался о концовке встречи серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз», где «ураганы» сравняли счёт в формате «шесть на пять», а в овертайме Артемий Панарин принёс «синерубашечникам» победу.

«Очевидно, никто не собирался сдаваться после гола «Каролины» в концовке, ведь следующий гол был бы победным. Хлебушек (Артемий Панарин) сказал слово в раздевалке, а потом и на льду», — приводит слова Трочека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ). Панарин забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды. Этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.