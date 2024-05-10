Гашек — о сборной Чехии на ЧМ: мы хоккейная нация, болельщики возлагают большие надежды

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек поделился ожиданиями от игры национальной команды на стартующем сегодня, 10 мая, домашнем чемпионате мира.

«Я хочу посмотреть много матчей, но некоторые увижу по телевизору. Я лично собираюсь на матч со сборной Норвегии в субботу. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Мы играем дома, все верят в нас. Ребятам нелегко, но так оно и есть. Мы хоккейная нация, и болельщики возлагают на нас самые большие надежды», — цитирует Гашека Sports.cz.

В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.