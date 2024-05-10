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Гашек — о сборной Чехии на ЧМ: мы хоккейная нация, болельщики возлагают большие надежды

Гашек — о сборной Чехии на ЧМ: мы хоккейная нация, болельщики возлагают большие надежды
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек поделился ожиданиями от игры национальной команды на стартующем сегодня, 10 мая, домашнем чемпионате мира.

«Я хочу посмотреть много матчей, но некоторые увижу по телевизору. Я лично собираюсь на матч со сборной Норвегии в субботу. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Мы играем дома, все верят в нас. Ребятам нелегко, но так оно и есть. Мы хоккейная нация, и болельщики возлагают на нас самые большие надежды», — цитирует Гашека Sports.cz.

В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Календарь чемпионата мира - 2024
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