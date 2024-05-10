Артемий Панарин высказался о победной шайбе в овертайме матча с «Каролиной»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о победной шайбе в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Я очень счастлив, много эмоций. Я не могу объяснить, как всё получилось. Я сам не совсем понял, что произошло. Приятно было увидеть, что шайба попала в ворота», — цитирует Панарина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ). Панарин забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды. Этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.