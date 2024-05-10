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Панарин повторил рекорд по количеству шайб российских игроков в овертаймах Кубка Стэнли

Панарин повторил рекорд по количеству шайб российских игроков в овертаймах Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Каролиной Харрикейнз» забросил свою третью шайбу в овертаймах Кубка Стэнли и повторил рекорд по данному показателю среди россиян. Ранее три шайбы в овертаймах плей-офф НХЛ забрасывал Александр Радулов.

По две шайбы в дополнительное время Кубка Стэнли имеют форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Среди закончивших карьеру две шайбы забрасывали Сергей Кривокрасов и Вячеслав Козлов.

Напомним, этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ). Панарин забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды. Этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.

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