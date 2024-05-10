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Главный тренер сборной Франции назвал слабые стороны команды Казахстана на чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции назвал слабые стороны команды Казахстана на чемпионате мира
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Главный тренер сборной Франции Филипп Бозон поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Казахстана на чемпионате мира — 2024.

«Они хорошие профессионалы, но они не любят, когда играют в силовой хоккей. Мы постараемся напасть на них, в хорошем смысле этого слова, и помешать им в их игре. Нам нужно оставаться дисциплинированными, потому что они хорошо и эффективно играют в борьбе. У них особенно опасен праворукий форвард Никита Михайлис. У нас есть свои козыри, чтобы помешать им. Казахстан не скоростная команда, особенно их защита, она выглядит немного медленной, тяжёлой. Мы собираемся сосредоточить внимание на быстром хоккее», — цитирует Бозона Шайба.kz.

Напомним, сборная Казахстана сыграет в группе А в чешском городе Острава и встретится с национальными командами США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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