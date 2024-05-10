Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голевой серии в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Таким образом, Ничушкин записал на свой счёт девятый гол в семи матчах плей-офф НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, Валерий повторил рекорд «Колорадо» по голевой серии в Кубке Стэнли. Ранее в семи матчах подряд забрасывали Джо Сакик (сезон-1995/1996) и Клод Лемье (сезон-1996/1997).

Отметим, что Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо Эвеланш» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, в Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3). Счёт в серии равный — 1-1.