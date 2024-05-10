Андрей Разин — о тренерской карьере: были люди, которые меня просто предали

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о трудностях в своей карьере наставника клубов ВХЛ и КХЛ.

«Когда ты на вершине, всегда много друзей, когда ты в яме, в глубокой заднице – конечно, друзей больше не становится. Это жизнь, это нормальное явление. Остаётся поддержка самых близких, когда тебе тяжело. После побед всегда куча смсок, после поражений – от мамы и жены. Так и в то время было, я много друзей потерял на ровном месте. Можно сказать, были люди, которые просто меня предали», — цитирует Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.