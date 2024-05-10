Швеция — США: во сколько начало матча ЧМ-2024 по хоккею, где смотреть

Сегодня, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве.

В первый игровой день сыграют сборные Швеции и США. Встреча на «Остравар-Арене» начнётся в 21:20. Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ» и тематический телеканал «Матч! Игра».

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.