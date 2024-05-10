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Швеция — США: во сколько начало матча ЧМ-2024 по хоккею, где смотреть

Швеция — США: во сколько начало матча ЧМ-2024 по хоккею, где смотреть
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Сегодня, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве.

В первый игровой день сыграют сборные Швеции и США. Встреча на «Остравар-Арене» начнётся в 21:20. Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ» и тематический телеканал «Матч! Игра».

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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