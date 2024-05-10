Чехия — Финляндия: во сколько начало матча ЧМ-2024 по хоккею, где смотреть

Сегодня, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве.

В первый игровой день сыграют национальные команды Чехии и Финляндии. Встреча на «О2-Арене» в Праге начнётся в 21:20 мск. Игру в прямом эфире покажет тематический канал «Матч! Страна».

Напомним, игры четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2-Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная Канады.