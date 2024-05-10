Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о Шестёркине: у соперников порой сдают нервы, и они играют против него грязно

Дементьев — о Шестёркине: у соперников порой сдают нервы, и они играют против него грязно
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил уверенную игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Игорь Шестёркин на последнем рубеже вселяет уверенность в своих игроков, которым развязаны руки в атаке. Ещё много матчей нужно выиграть, чтобы завоевать трофей, но, похоже, они на правильном пути. Посмотрите, то Зибанеджад, то Лафреньер, то Панарин со своими голами в дополнительное время приносят победы, и всё это на фоне того, что Игорь не даёт шансов соперникам, у которых порой сдают нервы, и они играют против него грязно», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Рейнджерс» ведут в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 3-0.

Материалы по теме
Что сделал Панарин?! Сумасшедший гол в овертайме переписывает историю «Рейнджерс»
Видео
Что сделал Панарин?! Сумасшедший гол в овертайме переписывает историю «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android