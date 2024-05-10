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Разин: в Саратове выкинули на помойку, полгода ждал предложений в ВХЛ

Разин: в Саратове выкинули на помойку, полгода ждал предложений в ВХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил, что работа в ВХЛ закалила его тренерский характер.

– Представьте, что вы бы получили шанс начать карьеру почти сразу в хорошем клубе КХЛ, как Никитин или Жамнов. Могло ли это поменять ваше видение или стиль работы?

– Наверное. Я семимильными шагами шёл к этому успеху, мне бы хотелось некоторую дистанцию вырезать из своего пути. Очень сложно было пережить моменты, когда тебя выгоняют из детского хоккея, причём с позором выгоняют. Со мной не подписывали в Саратове контракт, можно сказать, выкинули на помойку, я в ВХЛ полгода ждал предложений. Вот эти участки я бы с удовольствием вырезал из жизни – с другой стороны, я бы не был так закалён этими ситуациями. Может быть, в какой-то момент, особенно в этот сезон, я не был бы так уверен в своих решениях. Некоторые решения были жёсткими, но они были во благо команде, — цитирует Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.

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