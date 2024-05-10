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Дементьев оценил успешную игру «Рейнджерс», которые идут без поражений в Кубке Стэнли

Дементьев оценил успешную игру «Рейнджерс», которые идут без поражений в Кубке Стэнли
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал успешную игру «Нью-Йорк Рейнджерс», которые в нынешнем Кубке Стэнли одержали семь побед в семи матчах.

«Результат, показываемый «Рейнджерс», впечатляет. Нельзя сказать, что команда выигрывает все матчи легко, но то, что добивается побед, – это самое главное. Причём, кто именно принесёт победу, неизвестно, что говорит о настоящей команде, где вклад каждого игрока необходим», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс».

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