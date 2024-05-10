«Решение было очень сложное». Генменеджер «Трактора» — о смене главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал смену главного тренера челябинского клуба. Напомним, Алексея Заварухина на этом посту сменил Бенуа Гру.

«Решение [не оставлять Заварухина главным тренером команды] было очень сложное. Большая благодарность за прошедший плей-офф – мы всё видели и благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу. Он был частью сплочённого коллектива, который завоевал бронзовые медали.

Но после окончания сезона была проделана большая работа по анализу, мы приступили к работе по следующему сезону, в том числе рассмотрели варианты усиления тренерского штаба. За короткое время приняли решение с выбором Бенуа Гру, который поведёт нас, надеюсь, к более высоким достижениям, чем у нас есть на данный момент», — цитирует Волкова сайт КХЛ.

56-летний Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.