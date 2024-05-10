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Генменеджер «Сибири»: на сегодняшний день не планируем подписывать новых легионеров

Генменеджер «Сибири»: на сегодняшний день не планируем подписывать новых легионеров
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, какой хоккей команды ждёт от главного тренера Вадима Епанчинцева, и заявил, что клуб сейчас не планирует подписывать легионеров.

«При выборе тренера обращали внимание на то, как он умеет работать с молодыми игроками, – у нас много молодёжи, и это было важно. Рассчитываем, что Вадим Сергеевич поставит команде интересный и активный хоккей с уклоном в атаку. На сегодняшний день не планируем подписывать новых легионеров, но ситуация может измениться. Тренерский штаб пока не полностью укомплектован, там вопрос по одной-двум позициям», — приводит слова Меркулова сайт КХЛ.

Напомним, у «Сибири» на действующих контрактах сейчас канадские хоккеисты Энди Андреофф, Тэйлор Бек и Тревор Мёрфи (до конца сезона-2024/2025).

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