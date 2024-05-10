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«Мне кажется странным брать игроков только из СКА». Быков — о составе «России 25»

«Мне кажется странным брать игроков только из СКА». Быков — о составе «России 25»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил недоумение большим количеством игроков СКА в национальной команде «Россия 25».

«Жаль, что нас отстранили от международных игр, так что сборной России приходится сейчас работать на перспективу. Но брать игроков только из СКА… Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным», — сказал Быков в интервью LiveResult.

Напомним, сборную «Россия 25» представляют хоккеисты из 10 клубов КХЛ, причём 22 игрока выступают за СКА.

Вчера, 9 мая, в Туле завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Беларуси со счётом 6:2. Предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной — 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.

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