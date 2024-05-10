«Насчёт грязи мне сложно судить». Глотов о словах Ротенберга про агрессивную игру Беларуси

Нападающий и капитан сборной «Россия 25» Василий Глотов отреагировал на слова главного тренера национальной команды Романа Ротенберга о грязной игре сборной Беларуси во встрече в Туле вчера, 9 мая.

— Роман Ротенберг сказал, что судейство на турнире в Казахстане и судейство на российском участке тура достаточно сильно отличалось. Как ты увидел моменты с Зыковым и Бардаковым? Неужели на матчах в Омске и Туле было больше грязи, чем в Астане?

— Насчёт грязи мне сложно судить. Белорусы стали агрессивнее играть, тут надо отдать им должное. Что касается судейства, то мне сложно пока разобраться. Первые матчи мы играли по международным правилам, а в Омске и Туле — по кэхаэловским. Смесь какая-то получается. Это не самый лёгкий момент ни для судей, ни для нас, — заявил Глотов.

Вчера, 9 мая, в Туле завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Беларуси со счётом 6:2. Предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной — 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.