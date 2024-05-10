Капитан «Торонто» Джон Таварес пополнит состав сборной Канады на ЧМ-2024

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес пополнит состав сборной Канады на чемпионате мира — 2024. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 33-летний нападающий в регулярном сезоне НХЛ сыграл 80 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 65 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Таварес записал на свой счёт 2 (1+1) очка в семи встречах.

Отметим, что Таварес ни разу не выигрывал медали чемпионатов мира. При этом Джон является победителем Олимпийских игр и обладателем Кубка мира.

У сборной Канады есть ещё одно место в заявке на турнир. Ранее сообщалось, что нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш либо капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может присоединиться к канадской сборной для участия в чемпионате мира.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.