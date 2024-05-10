Трёхкратный чемпион мира ответил, считает ли Ничушкина лучшим россиянином в сезоне НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

– Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ. Как думаете, ему удастся превзойти достижение Пэта Лафонтейна?

– У него всё для этого есть – посмотрим. Хотелось бы. Опять же, мне хочется, чтобы «Колорадо» выиграл, но сегодня они проиграли «Далласу».

– Ничушкин — лучший российский игрок этого сезона?

– Лучший, не лучший… Опять же, смотря с кем сравнивать и так далее. У нас Артемий Панарин здорово играет, Никита Кучеров провёл потрясающий сезон. Ещё есть ребята, которые выглядели очень достойно. Валера Ничушкин молодец, что держит свой уровень и поднимает его, – заявил Терещенко в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

Третью шайбу гостей в этой встрече забросил Валерий Ничушкин. Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола в седьмом матче нынешнего плей-офф подряд. Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.