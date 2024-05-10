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Владимир Плющев рассказал, в чём конкретно КХЛ уступает НХЛ

Владимир Плющев рассказал, в чём конкретно КХЛ уступает НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о главных проблемах КХЛ в сравнении с НХЛ.

«Нам надо школы ставить на новые рельсы подготовки, современный хоккей требует нового подхода. Посмотрите матчи НХЛ, всё сразу станет понятно, тут же увидите отличия НХЛ от КХЛ. Нападающие и защитники там гораздо сильнее, а вот вратари у нас в лиге не особенно отстают от заокеанских. А во всём остальном у нас есть проблемы. Такое ощущение, что у нас каждого, кто просто хочет поработать тренером, но не имеет спортивного опыта, берут на работу в детские школы», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Ранее Владимир Плющев рассказал, как работа в КГБ помогла ему на тренерском поприще.

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