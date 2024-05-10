Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как сорвалось его назначение в «Ладу» в 2017 году.

«Был звонок от одного высокопоставленного чиновника из аппарата губернатора области, сказали приезжать. Была встреча с губернатором и министром спорта, я рассказал свой план работы, как должны выглядеть клуб, команда. Оказалось, что министр спорта был сильно против моей кандидатуры. Я приехал и думал, что после встречи меня назначат главным тренером, – однако мне предложили возглавить ЦСК ВВС, на что я сказал: «Спасибо, до свидания», — цитирует Разина сайт КХЛ.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.