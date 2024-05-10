Главный тренер «Югры»: одна из задач — открыть новых Морозова, Марченко, Атанасова

Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников рассказал о своих задачах в новой должности.

— С какой программой приходите в «Югру»?

— «Югра» — клуб больших возможностей, во всяком случае по меркам ВХЛ. Ни одно место, кроме первого, нас не устроит. Здесь великолепная школа, а команда «Мамонты Югры» — одна из лидеров Молодёжной лиги, которая наравне конкурирует с Санкт-Петербургом, Ярославлем, Москвой и другими большими центрами хоккея России.

Мы намерены по максимуму использовать все ресурсы ханты-мансийской системы. Есть группа игроков «Мамонтов», которая уже в предстоящем сезоне должна претендовать на места в основной команде. Одна из наших задач — открыть новых Морозова, Марченко, Пилипенко, Тертышного, Атанасова. Список можно продолжать.

— Какой хоккей намерены ставить?

— В современном хоккее, на нынешних площадках и при нынешних правилах нет никакого смысла сидеть в обороне. Лучшая защита — это атака, для меня эта фраза бесспорна.

Другой важный момент — контроль шайбы. В «АКМ» в ряде матчей прошедшего сезона мы владели шайбой до 90 процентов игрового времени. Это позволяло диктовать соперникам свои условия и в условиях жёсткого чемпионата беречь силы. Классикой командного спорта считаю «Барселону» Гвардиолы — она практически всегда владела мячом, а значит, и результатом, — приводит слова Решетникова сайт Russia-Hockey.ru