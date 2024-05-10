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Зибанеджад и Трочек повторили рекорд «Рейнджерс» по очкам в первых семи играх плей-офф НХЛ

В ночь с 9 на 10 мая в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Нападающие гостей Мика Зибанеджад и Винесент Трочек отметились в этой встрече результативными действиями.

Трочек стал ассистентом шайб Артемия Панарина и Алекси Лафраньера. Зибанеджад сделал голевую передачу Крису Крайдеру.

Таким образом, у обоих форвардов стало по 12 очков в текущем плей-офф НХЛ. Они вышли на первое место в истории «Рейнджерс» по количеству результативных баллов в семи стартовых играх Кубка Стэнли, сравнявшись с Филом Эспозито, Брайаном Личем и Роном Дюгеем.

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.