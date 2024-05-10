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Хинц вышел на второе место в истории «Далласа» по матчам с 3+ очками в плей-офф НХЛ

В ночь с 9 на 10 мая в Далласе (США) прошёл второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

Финский нападающий победителей Роопе Хинц отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами, набрав четыре очка за матч.

Таким образом, Хинц провёл свою седьмую встречу в карьере в плей-офф НХЛ, в которой заработал 3+ результативных баллов. Он вышел на второе место в истории «Далласа», повторив достижение Бобби Смитта и Майка Модано. Рекорд клуба принадлежит Стивену Пейну — 9 матчей.

Также форвард вышел на третье место в лиге по таким сериям среди игроков финского происхождения — больше только у Яри Курри (28) и Эсы Тикканена (10).

Напомним, сейчас счёт в серии равный — 1-1. Теперь переезжает в Денвер.