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Агентство Winners назвало условия возможного продления контракта Цыплаковым со «Спартаком»

Агентство Winners назвало условия возможного продления контракта Цыплаковым со «Спартаком»
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Хоккейное агентство Winners высказалось об условиях возможного продления контракта со «Спартаком» нападающим Максимом Цыплаковым.

«Во-первых наше мнение, что Максим Цыплаков заслуживает быть одним из самых высокооплачиваемых в команде — что он доказал своей игрой и статистикой (в итогам регулярного чемпионата Максим занял 4 место среди снайперов по всей лиге).

Заявляем, если бы Спартак предложил контракт, который более чем в 3 раза превышает соглашение, которое было в сезоне 23/23 и тем более жирные бонусы, то мы бы такое предложение приняли», — написала пресс-служба агентства в телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) очко.

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