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Швейцария – Норвегия, результат матча 10 мая 2024, счет 5:2, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швейцарии обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024
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Сегодня, 10 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между сборными Швейцарии и Норвегии. Победу со счётом 5:2 одержала швейцарская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Норвегия
1:0 Андригетто (Нидеррайтер, Лёффель) – 11:04     1:1 Викингстад (Торесен, Йоханнесен) – 14:53     2:1 Лёффель (Зигенталер, Егер) – 24:12     3:1 Зентелер (Йози, Симьон) – 28:09     4:1 Шерве (Хас) – 33:30     5:1 Нидеррайтер (Амбюль, Курашев) – 51:56 (pp)     5:2 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 58:56 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер, которые отдали ещё и результативные передачи. Голевые пасы на свой счёт записали Йонас Зигенталер, Кен Егер, Роман Йози, Дарио Симьон, Гаэтан Хас, Андрес Амбюль и Филипп Курашев.

В составе норвежской сборной голы забили Маркус Викингстад и Микаэль Брандсегг-Нюгор. Ассистентский дубль на счету Патрика Торесена, по одной результативной передаче у Матса Цуккарелло и Йоханнеса Йоханнесена.

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