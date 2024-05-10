А. Юдин: в «России 25» хоккеисты из 10 клубов, а СКА жертвует своими ради сборной

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин считает, что СКА больше остальных клубов рискует своими игроками, командировав их для выступления в Большом туре сборной по городам Казахстана, России и Белоруссии.

«Все мы уважаем мнение Вячеслава Быкова, но я могу сказать, что с его критикой в адрес формирования сборной команды России на Большой тур я категорически не согласен. Во-первых, в нынешней сборной представлены игроки десяти клубов КХЛ. Во-вторых, СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы, потому как большее количество игроков может получить травмы. Во время игры в Туле серьезные повреждения получили Зыков и Бардаков. Последний, как уже сообщили, вынужден был покинуть сборную – слишком серьезную травму он получил. СКА теряет игроков, жертвуя их ради сборной. При этом наша команда радует болельщиков своей игрой, много забивает, собирает аншлаги на трибунах. Что в этом плохого? — сказал Юдин «Чемпионату».

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил LiveResult заявил, что считает странным наличие в сборной «России 25» большого количества игроков из СКА.