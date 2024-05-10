Сборная Германии одержала победу над Словакией в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между сборными Словакии и Германии. Победу со счётом 6:4 одержала немецкая национальная команда.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Доминик Кагун, Йонас Мюллер, Лукас Кельбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфёдерль и Тобиас Эдер. Ассистентский хет-трик на счету Ясина Эхлиза, дубль оформил Пфёдерль, по одной результативной передаче у Мюллера, Марка Михаэлиса и Паркера Туоми.

У словаков голы забили Марек Гривик, Мартин Фехервари, Либор Гудачек и Матуш Сукель.

Следующий матч Словакия проведёт 12 мая со сборной Казахстана. Германия завтра, 11 мая, сыграет с США.