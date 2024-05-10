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Словакия – Германия, результат матча 10 мая 2024, счет 6:4, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Германии одержала победу над Словакией в матче чемпионата мира — 2024
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Сегодня, 10 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между сборными Словакии и Германии. Победу со счётом 6:4 одержала немецкая национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 6
Германия
0:1 Кагун (Эхлиз, Пфёдерль) – 29:46 (pp)     0:2 Мюллер (Михаэлис, Туоми) – 32:31 (pp)     1:2 Гривик (Цегларик, Слафковски) – 36:06     2:2 Фехервари (Поспишил) – 38:09     2:3 Кельбле – 39:31     2:4 Михаэлис (Пфёдерль, Эхлиз) – 44:27     3:4 Гудачек (Слафковски, Гривик) – 54:13     3:5 Пфёдерль (Эхлиз, Мюллер) – 56:02     3:6 Эдер – 58:55     4:6 Сукель (Келемен, Регенда) – 59:45    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Доминик Кагун, Йонас Мюллер, Лукас Кельбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфёдерль и Тобиас Эдер. Ассистентский хет-трик на счету Ясина Эхлиза, дубль оформил Пфёдерль, по одной результативной передаче у Мюллера, Марка Михаэлиса и Паркера Туоми.

У словаков голы забили Марек Гривик, Мартин Фехервари, Либор Гудачек и Матуш Сукель.

Следующий матч Словакия проведёт 12 мая со сборной Казахстана. Германия завтра, 11 мая, сыграет с США.

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