Агентство Winners высказалось об интересе 14-ти клубов НХЛ к Максиму Цыплакову

Хоккейное агентство Winners прокомментировало интерес со стороны 14-ти клубов НХЛ к нападающему Максиму Цыплакову.

«Мы никогда не давили ни на кого через СМИ. Тем более Максим Цыплаков не нуждается в давлении, поскольку он является одним из лучших, как мы уже сказали — 4-й снайпер лиги!

Вы заявляете, что мы говорили, что Максимом Цыплаковым интересуется 14 клубов НХЛ. Мы не заявляли, а лишь констатировали факты, отвечая на вопросы ваших коллег.

То, что на одной из пресс-конференции Алексей Жамнов иронизировал о количестве клубов — это было давно. На недавней встрече с Алексеем Юрьевичем мы обсуждали этот вопрос, и я ему доказал этот интерес.

Тем более в одном из клубов, которой проявлял интерес, работает его знакомый Андрей Малахов — скаут клуба «Айлендерс», — сказано в тексте в телеграм-канале агенства.