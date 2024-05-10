Президент «Торонто» Шэнахан заявил, что поражение в плей-офф НХЛ — его вина

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахан подвёл итоги сезона — 2023/2024 и взял вину за очередное поражение команды в первом раунде плей-офф НХЛ на себя.

«Наши результаты в плей-офф были недостаточно хороши. Это моя вина. Мы рассмотрим все варианты этим летом с намерением сделать «Мэйпл Лифс» лучше и победить. Безусловно, стало очевидно, что мы должны оценить все сложившиеся обстоятельства и понять, есть ли необходимость предпринимать какие-то очень сложные вещи, чтобы сделать команду лучше», — приводит слова Шэнахана TSN.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Это поражение стало для «Мэйпл Лифс» уже четвёртым подряд в седьмых матчах с «Брюинз».