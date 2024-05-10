Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Игоря Шестёркина в матчах с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал надёжную игру российского голкипера Игоря Шестёркина в серии с «Каролиной Харрикейнз».

«По моему опыту, чтобы пройти как можно дальше, ваш вратарь должен быть лучшим игроком – во всяком случае, одним из них… Просто кажется, что сейчас он действительно сосредоточен на своём деле», — приводит слова Лавиолетта обозреватель Винс Меркольян на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в третьем матче с «ураганами» (3:2ОТ) Шестёркин отметился 45 сейвами и одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф.

Таким образом, 28-летний россиянин стал первым вратарём в истории «Рейнджерс», который смог отметиться не менее чем 45 отражёнными бросками в двух матчах Кубка Стэнли подряд. Напомним, в предыдущей встрече, которая также осталась за «синерубашечниками» (4:3 ОТ), россиянин сделал 54 сейва.