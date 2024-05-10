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ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ

ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ
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В данный момент на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) проходит матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы Б сборными Швеции и США. Идёт первый период, со счётом 1:0 ведёт шведская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
2-й период
2 : 0
США
1:0 Эрикссон Эк (Хед, Юханссон) – 08:20     2:0 Рэймонд (Хедман, Эрикссон Эк) – 23:45    

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В видеотрансляции матча был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию.

Фото: Кадр из трансляции

В тексте сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что является третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12).

Национальная команда России занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.

Напомним, российская сборная не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в турнире в Чехии.

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