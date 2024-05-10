«Он показал свою лучшую игру». Лавиолетт — о голе Панарина в овертайме

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал победную шайбу российского нападающего Артемия Панарина в овертайме матча серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз» (3:2ОТ).

«Иногда простота — это лучшее, что может быть. На самом деле это была просто шайба, заброшенная в ворота. Вот тогда-то Артемий и продемонстрировал свою лучшую игру. Его подставление — вероятно, не так много людей способны на такое» — приводит слова Лавиолетта журналист Питер Бауф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Для Панарина эта шайба стала третьей в овертаймах Кубка Стэнли. Таким образом, он повторил рекорд по данному показателю среди россиян. Ранее три шайбы в овертаймах плей-офф НХЛ забрасывал Александр Радулов. Напомним, сейчас «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 3-0 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф НХЛ.