Защитник «Ванкувера» срезал шайбу в свои ворота в овертайме игры с «Эдмонтоном»

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.

В дополнительное время защитник хозяев Иэн Коул срезал шайбу в свои ворота после наброса от игрока обороны «нефтяников» Эвана Бушара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в игре российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Следующий матч в серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс» состоится в ночь на 13 мая на площадке «нефтяников». Встреча начнётся в 4:30 мск.