Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

29-летний канадский специалист пополнит тренерский штаб «Трактора»

29-летний канадский специалист пополнит тренерский штаб «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний канадский специалист Рафаэль-Пьер Рише на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) объявил о том, что переходит на работу в «Трактор» на должность помощника тренера.

В прошлом сезоне он был главным тренером клуба «Гатино» в QM18AAA. До этого входил в тренерский штаб «Гатино» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и был видеотренером юниорской сборной Канады.

Напомним, главным тренером челябинского клуба является 56-летний канадец Бенуа Гру. Специалист долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

Материалы по теме
«Решение было очень сложное». Генменеджер «Трактора» — о смене главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android