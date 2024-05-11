29-летний канадский специалист пополнит тренерский штаб «Трактора»

29-летний канадский специалист Рафаэль-Пьер Рише на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) объявил о том, что переходит на работу в «Трактор» на должность помощника тренера.

В прошлом сезоне он был главным тренером клуба «Гатино» в QM18AAA. До этого входил в тренерский штаб «Гатино» в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и был видеотренером юниорской сборной Канады.

Напомним, главным тренером челябинского клуба является 56-летний канадец Бенуа Гру. Специалист долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.