Двукратный обладатель Кубка Гагарина объяснил, зачем нужно смотреть ЧМ без сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков объяснил, для чего необходимо смотреть чемпионат мира без участия национальной команды России.

«Я не согласен, что чемпионат мира незачем смотреть. Туда приезжают игроки уровня НХЛ и суперзвёзды этой лиги. Специалистам интересны тенденции, которые сейчас происходят в мировом хоккее. Конечно, на эмоциях такое можно говорить, но я считаю, что тем, кому интересен хоккей, как он устроен, какие молодые игроки появляются в мире, всегда нужно смотреть чемпионаты мира и учиться», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.