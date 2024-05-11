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Стал известен состав «России 25» на заключительный матч Большого тура с Беларусью

Сегодня, 11 мая, «Россия 25» и сборная Беларуси проведут заключительный матч Большого тура. Соперники сыграют на «Минск-Арене» (Беларусь), начало — в 17:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 11 мая 2024, суббота. 17:10 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Стал известен состав российской команды на игру.

Сегодня стало известно, что перед заключительным матчем Большого тура в расположение национальной команды Беларуси прибыли три защитника – Владислав Колячонок («Аризона Койотс»), Данила Паливко («Металлург») и Степан Фальковский (СКА). Все трое примут участие в сегодняшнем матче.

Напомним, в двух предыдущих матчах между сборными победу одерживала «Россия 25». В первом матче белорусы не смогли распечатать ворота Артемия Плешкова и проиграли всухую — 0:4, во второй встрече уступили 2:6.