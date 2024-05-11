Сборная США разгромила Германию на ЧМ-2024, потеряв голкипера в ходе матча

Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Германии. Со счётом 6:1 победу одержала американская национальная команда.

Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.

Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.

Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз. Его ассистентами выступили Леонард Пфёдерль и Марк Михаэлис.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.