Сборная США разгромила Германию на ЧМ-2024, потеряв голкипера в ходе матча
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Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Германии. Со счётом 6:1 победу одержала американская национальная команда.
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Окончен
6 : 1
Германия
1:0 Ткачук (Кесселринг, Леонард) – 12:15 2:0 Кесселринг (Нельсон, Годро) – 17:20 3:0 Годро (Болди, Кофилд) – 32:23 (pp) 3:1 Эхлиз (Пфёдерль, Михаэлис) – 34:05 4:1 Хьюз (Кофилд, Пинто) – 39:57 5:1 Зеграс (Пинто, Джонс) – 50:09 (pp) 6:1 Эйссимонт (Канин, Джонс) – 52:28
Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.
Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.
Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз. Его ассистентами выступили Леонард Пфёдерль и Марк Михаэлис.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
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