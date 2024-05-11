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США – Германия, результат матча 11 мая 2024, счет 6:1, ЧМ по хоккею 2024

Сборная США разгромила Германию на ЧМ-2024, потеряв голкипера в ходе матча
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Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными США и Германии. Со счётом 6:1 победу одержала американская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Окончен
6 : 1
Германия
1:0 Ткачук (Кесселринг, Леонард) – 12:15     2:0 Кесселринг (Нельсон, Годро) – 17:20     3:0 Годро (Болди, Кофилд) – 32:23 (pp)     3:1 Эхлиз (Пфёдерль, Михаэлис) – 34:05     4:1 Хьюз (Кофилд, Пинто) – 39:57     5:1 Зеграс (Пинто, Джонс) – 50:09 (pp)     6:1 Эйссимонт (Канин, Джонс) – 52:28    

Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.

Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.

Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз. Его ассистентами выступили Леонард Пфёдерль и Марк Михаэлис.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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