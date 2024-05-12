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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 12 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 12 мая
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Сегодня, 12 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3. Счёт в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)     3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5)     4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)    

В ночь с 11 на 12 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии — 2-1 (3:4 OT, 5:3, 4:1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Хейсканен) – 18:39 (5x5)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 30:24 (5x5)     1:2 Сегин (Дадонов, Стил) – 35:13 (5x5)     1:3 Сегин (Дюшейн, Бенн) – 58:23 (en)     1:4 Стэнковен (Робертсон, Хинц) – 59:32 (en)    
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