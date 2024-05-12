Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3. Счёт в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс».

В ночь с 11 на 12 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии — 2-1 (3:4 OT, 5:3, 4:1).