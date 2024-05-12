Лавиолетт оценил первое поражение «Рейнджерс» в текущем плей-офф НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил первое поражение в текущем плей-офф в четвёртом матче серии с «Каролиной» (3:4), в котором «синерубашечники» проиграли первый период со счётом 1:3.

«Мы рано загнали себя в яму. Я не думаю, что это произошло потому, что мы не были готовы к игре. Голевые шансы были примерно равны, но мы пропустили три шайбы. Нам нужно было действовать немного острее, мы старались выполнять свою работу в атаке, но в обороне есть некоторые моменты, которые, как мне кажется, у нас не получились. Результат мог быть немного лучше в первом периоде.

Во втором периоде наши ребята очень хотели вернуться в игру. Мы говорили о победе во втором периоде – просто о победе во втором игровом отрезке, счёт не имел значения. Мы это сделали и задали хороший настрой на третий период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Пятый матч серии пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 14 мая.