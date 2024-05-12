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Лавиолетт оценил первое поражение «Рейнджерс» в текущем плей-офф НХЛ

Лавиолетт оценил первое поражение «Рейнджерс» в текущем плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил первое поражение в текущем плей-офф в четвёртом матче серии с «Каролиной» (3:4), в котором «синерубашечники» проиграли первый период со счётом 1:3.

«Мы рано загнали себя в яму. Я не думаю, что это произошло потому, что мы не были готовы к игре. Голевые шансы были примерно равны, но мы пропустили три шайбы. Нам нужно было действовать немного острее, мы старались выполнять свою работу в атаке, но в обороне есть некоторые моменты, которые, как мне кажется, у нас не получились. Результат мог быть немного лучше в первом периоде.

Во втором периоде наши ребята очень хотели вернуться в игру. Мы говорили о победе во втором периоде – просто о победе во втором игровом отрезке, счёт не имел значения. Мы это сделали и задали хороший настрой на третий период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Пятый матч серии пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 14 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:06 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)     3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5)     4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)    
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