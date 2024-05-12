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10 первых матчей ЧМ-2024 посетили почти 130 тысяч человек

10 первых матчей ЧМ-2024 посетили почти 130 тысяч человек
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11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. За два дня проведения турнира матчи чемпионата мира посетили почти 130 тысяч человек. За 10 прошедших матчей общая посещаемость составила 129 642 человека.

Напомним, сегодня, 12 мая, в третий игровой день пройдёт шесть встреч мирового первенства.

Первый игровой день:
Швейцария — Норвегия (16 617 зрителей);
Чехия — Финляндия (17 413);
Швеция — США (9109);
Словакия — Германия (9109);

Второй игровой день:
Франция — Казахстан, Польша — Латвия, США — Германия — (9109 зрителей);
Великобритания Канада (16935);
Австрия Дания (15719);
Чехия Норвегия (17413).

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь ЧМ - 2024
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