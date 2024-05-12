10 первых матчей ЧМ-2024 посетили почти 130 тысяч человек

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. За два дня проведения турнира матчи чемпионата мира посетили почти 130 тысяч человек. За 10 прошедших матчей общая посещаемость составила 129 642 человека.

Напомним, сегодня, 12 мая, в третий игровой день пройдёт шесть встреч мирового первенства.

Первый игровой день:

Швейцария — Норвегия (16 617 зрителей);

Чехия — Финляндия (17 413);

Швеция — США (9109);

Словакия — Германия (9109);

Второй игровой день:

Франция — Казахстан, Польша — Латвия, США — Германия — (9109 зрителей);

Великобритания Канада (16935);

Австрия Дания (15719);

Чехия Норвегия (17413).

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.