10 первых матчей ЧМ-2024 посетили почти 130 тысяч человек

11 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. За два дня проведения турнира матчи чемпионата мира посетили почти 130 тысяч человек. За 10 прошедших матчей общая посещаемость составила 129 642 человека.
Напомним, сегодня, 12 мая, в третий игровой день пройдёт шесть встреч мирового первенства.
Первый игровой день:
Швейцария — Норвегия (16 617 зрителей);
Чехия — Финляндия (17 413);
Швеция — США (9109);
Словакия — Германия (9109);
Второй игровой день:
Франция — Казахстан, Польша — Латвия, США — Германия — (9109 зрителей);
Великобритания Канада (16935);
Австрия Дания (15719);
Чехия Норвегия (17413).
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.