Детский тренер Коваленко: летал с Николаем на драфт НХЛ, теперь жду от него Кубка Стэнли

Экс-тренер сборной России U17, системы «Локомотива» и главный тренер клуба ЮМХЛ «Гранит» Эдуард Тимашев рассказал о сильных сторонах своего воспитанника нападающего «Колорадо» Николая Коваленко и заявил, что ждёт от него победы в Кубке Стэнли.

«Николая отличает не только талант, но и отцовский чемпионский характер. После Ярославля он пошёл своей дорогой и пробился через «Ак Барс» и «Торпедо» на самый верх — в «Колорадо». Не удивлюсь, если в ближайшие недели Николай станет первым моим воспитанником, завоевавшим Кубок Стэнли. В своё время вместе с Коваленко летал в НХЛ на его драфт. Теперь жду ответный прилёт Николая — с трофеем», — цитирует Тимашева Russia-hockey.ru.

Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли уступает «Далласу» со счётом 1-2 в серии.