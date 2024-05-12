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Задоров — об Эдмонтоне: кроме хоккея в городе и смотреть-то особо нечего

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров после второго матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) высказался о родном городе команды соперника.

«В Эдмонтоне здорово играть, у них отличные болельщики, упорные ребята. Ну, честно говоря, кроме хоккея в городе и смотреть-то особо нечего» — сказал Задоров на пресс-конференции после игры.

На счету Задорова в этой встрече — заброшенная шайба, уже четвёртая в стартовых восьми матчах плей-офф НХЛ. До него ни одному защитнику в истории «Ванкувера» не удавалось забить больше в восьми стартовых встречах плей-офф.

Всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги 7 (4+3) очков в восьми играх.

Напомним, сейчас счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч соперников состоится 13 мая в Эдмонтоне. Начало в 04:30 мск.