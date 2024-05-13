Никитин — о статусе фаворита в финале Кубка Гагарина: слишком много масла было

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о статусе фаворита в финале плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Конечно, финал – это отдельное соревнование. Если вынести за скобки финал, то мы провели неплохой сезон. А если взять то, как сыграли финал, то есть чувство досады и горечи. Проблема не столько в проигрыше, столько в том, как мы это сделали, – вот что неприятно больше всего.

Все прогнозировали нашу победу в финале? Я не думаю, что это именно то, что сильно давило на ребят, проблема заключалась не в давлении. Она в том, что слишком много масла было. Финал – это отдельное соревнование, очень короткое. Перестроиться можно, но всё уже зависит не только от тебя. Против тебя играет сильный, мотивированный и удачливый соперник, в финале по-другому ты не окажешься. Нужно выходить на лёд в каждой игре с чувством опасности, которого у нас не было», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.