Роман Ротенберг высказался о возможности провести матчи «России 25» в Дубае

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о возможных матчах сборной в Дубае (ОАЭ).

– Если геополитическая ситуация не изменится, есть ли в планах расширить большой тур? Накануне с Турцией подписали договор, в Азербайджане хоккей развивается. Может, в таких нехоккейных странах показать наши команды?

– Мы хотим играть с участниками группы «А» на чемпионате мира. Да, мы готовы играть с любой страной. Но давайте смотреть, как нам развивать хоккей в целом. Например, детские школы открывать, начинать сотрудничество с Азербайджаном, с Турцией. И мы об этом уже говорили. Начинаем с детей, делаем детские турниры. Мы же не хотим, чтобы было так, как сборная Кувейта играет и проигрывает 0:60. Мы готовы играть с Азербайджаном, но надо начинать с детей.

– Вопрос был о возможности проводить матчи России и Беларуси по аналогии с тем, как играли «Авангард» и «Ак Барс» в Дубае.

– У вас есть спонсоры? Эти вопросы надо со спонсорами обсуждать. Мы не против любых инициатив. Но нам важно развивать хоккей поэтапно, на уровне детских турниров. Мы сегодня проводили тренировку с детьми из школы минского «Динамо». Мы хотим, чтобы детишки из Беларуси, из Казахстана, из Турции, из Азербайджана и других стран играли бы с нами в детских турнирах. Будем стремиться к этому в первую очередь. Потому что это правильно – развивать детей. Выставочные матчи в Дубае – тоже возможны, почему нет? Но это уже вопрос коммерческого подхода. Это серьезные вопросы, их надо взвешенно обсуждать, анализировать. И очень важно понять, каков интерес у спонсоров. Мы пока этот вопрос не прорабатывали так глубоко. Все возможно. Но я считаю, что надо начинать с детей.

Мы сейчас проводим детский турнир команды 2014 года рождения в Москве и приглашаем туда команды из Казахстана, из Беларуси, из городов России. Такие турниры нужно делать, потому что конкуренция – двигатель прогресса, — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.