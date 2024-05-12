Гол и передача Да Косты не помогли сборной Франции обыграть Латвию в матче ЧМ-2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Латвии и Франции. Со счётом 3:2 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.

В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. Ассистентами выступили Ральф Фрейбергс, Янис Якс и Мартиньш Дзиеркалс.

У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар. На счету Да Косты также голевая передача.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.