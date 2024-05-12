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Латвия – Франция, результат матча 12 мая 2024, счет 3:2, ЧМ по хоккею 2024

Гол и передача Да Косты не помогли сборной Франции обыграть Латвию в матче ЧМ-2024
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Латвии и Франции. Со счётом 3:2 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 2
ОТ
Франция
0:1 Да Коста (Овитю, Бертран) – 16:02 (pp)     1:1 Аболс (Фрейбергс, Дзиеркалс) – 42:59     2:1 Букартс (Даугавиньш, Якс) – 51:48 (pp)     2:2 Белльмар (Да Коста) – 56:51     3:2 Даугавиньш – 64:59    

В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. Ассистентами выступили Ральф Фрейбергс, Янис Якс и Мартиньш Дзиеркалс.

У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар. На счету Да Косты также голевая передача.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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