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Хайман рассказал о сильной самокритике Макдэвида после поражений «Эдмонтона»

Хайман рассказал о сильной самокритике Макдэвида после поражений «Эдмонтона»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о самокритике капитана команды Коннора Макдэвида после поражений.

«Он, наверное, самый жёсткий критик [для себя]. Если его игра не соответствует его личным стандартам, то каждый раз, когда мы проигрываем, он чувствует личную ответственность за это, за то, что ему нужно было сделать больше. Я думаю, что такова его натура, и, будучи капитаном в этой лиге, он всегда берет на себя ответственность, когда мы проигрываем, что он мог бы сделать больше. Справедливо это или нет, но он такой, какой есть, и, очевидно, после проигрыша он собирается прибавить», — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ.

Напомним, сейчас счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Ванкувером» и «Ойлерз» равный — 1-1.

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