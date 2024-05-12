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Форвард «Бостона» Заха заявил, что после травмы Маршана команда будет играть жёстче

Форвард «Бостона» Заха заявил, что после травмы Маршана команда будет играть жёстче
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Нападающий «Бостон Брюинз» Павел Заха рассказал, что команда будет реагировать на травму капитана Брэда Маршана в серии с «Флоридой Пантерз».

«Я думаю, мы должны заняться их лучшими игроками. Дать им понять, что это ненормально. Преследовать нашего капитана — это ненормально для нас. Сегодня мы готовы снова проявить физическую силу и быть немного жестче с ними», — приводит слова Захи ESPN.

Маршан получил травму верхней части тела после силового приёма игрока «Флориды» Сэма Беннета, он смог продолжить встречу, однако позже выяснилось, что из-за повреждения капитан «мишек» не сыграет в четвёртом матче серии.

Сейчас «Пантерз» ведут в серии со счётом 2-1. Следующий матч соперников состится в ночь с 12 на 13 мая. Начало — в 01:30 мск.

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13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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