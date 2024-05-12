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Швеция — Польша, резуьтат матча 12 мая 2024, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2024

Три очка Карлссона помогли сборной Швеции одержать победу над Польшей в матче ЧМ-2024
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Со счётом 5:1 победу одержали шведы.

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Юханссон (Хедман, Карлссон) – 03:34     2:0 Рэймонд (Кемпе) – 06:17     3:0 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 32:31     3:1 Лищарчик – 42:18     4:1 Бураковски (Далин, Олофссон) – 54:27 (pp)     5:1 Карлссон (Хедман, Густавссон) – 55:25 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон, Лукас Рэймонд, Андре Бураковски и Эрик Карлссон, ставший самым результативным хоккеистом матча. На его счету дубль и одна результативная передача. Двумя голевыми пасам отметился Виктор Хедман.

Автором единственного гола Польши стал Алан Лищарчик.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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