Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: сборная Польши забила Швеции курьёзный гол из-за ворот в матче ЧМ-2024

Видео: сборная Польши забила Швеции курьёзный гол из-за ворот в матче ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Со счётом 5:1 уверенную победу одержали шведы.

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Юханссон (Хедман, Карлссон) – 03:34     2:0 Рэймонд (Кемпе) – 06:17     3:0 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 32:31     3:1 Лищарчик – 42:18     4:1 Бураковски (Далин, Олофссон) – 54:27 (pp)     5:1 Карлссон (Хедман, Густавссон) – 55:25 (pp)    

Алан Лищарчик стал автором единственного гола польской национальной команды в этой встрече. Он получился курьёзным: форвард бросал из-за ворот и шайба, отрекошетив от спины голкипера Филипа Густавссона залетела в ворота. Отметим, что поляки смогли забить шведам впервые с 1989 года.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
Материалы по теме
Три очка Карлссона помогли сборной Швеции одержать победу над Польшей в матче ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android