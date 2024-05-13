Видео: сборная Польши забила Швеции курьёзный гол из-за ворот в матче ЧМ-2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Со счётом 5:1 уверенную победу одержали шведы.

Алан Лищарчик стал автором единственного гола польской национальной команды в этой встрече. Он получился курьёзным: форвард бросал из-за ворот и шайба, отрекошетив от спины голкипера Филипа Густавссона залетела в ворота. Отметим, что поляки смогли забить шведам впервые с 1989 года.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.